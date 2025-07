Il video della protesta in Consiglio comunale dopo l'inchiesta sull'urbanistica a Milano | Sala dimettiti

Bagarre in Consiglio comunale oggi a Milano, dove il centrodestra compatto ha contestato Beppe Sala (indagato nella maxi inchiesta della Procura sull'urbanistica): "Chiediamo le dimissioni del sindaco e della Giunta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Milano Inchiesta sull’urbanistica. Tra gli oltre 20 indagati c’è anche il sindaco #BeppeSala, che lunedì riferirà in Consiglio Comunale. Il #centrodestra guarda già al dopo Sala. Chiedono chiarezza i #5Stelle. Il #Pd “no a strumentalizzazioni”. Il punto di @Soni Vai su X

#TG2000 - Nell’ambito dell’inchiesta sull’urbanistica, alcuni giornali riportano la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati del sindaco di Milano, Beppe Sala. Lunedì il primo cittadino riferirà in consiglio comunale. #17luglio #TV2000 #BeppeSala #Pirelli - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta urbanistica, sindaco indagato. Assessore Tancredi a Sala: “Disponibile a dimettermi”; Caso urbanistica a Milano, Tancredi a Sala: «Disponibile alle dimissioni». Il pressing in chat di Catella sul Comune: «Tra poco il tempo sarà finito»| Le ultime notizie in diretta; Milano, media: Sala indagato. Chiesti i domiciliari per assessore Tancredi e costruttore Catella.

Inchiesta urbanistica Milano, tensione in Consiglio comunale: cartelli contro Sala - La bagarre è scoppiata al termine dell’intervento del consigliere della Lega Alessandro Verri, quando dai banchi ... Scrive msn.com