Sostegno alle famiglie Valdera l' Unione finanzia l' abbattimento delle rette nido

Pontedera, 17 luglio 2025 - Un sostegno importante e significativo alle famiglie arriva nuovamente dall’Unione Valdera. A beneficiarne possono essere stavolta quei nuclei familiari che nell’anno educativo hanno sostenuto spese per il nido dei figli, ma non sono riusciti ad usufruire del contributo Nidi Gratis. L ’Unione Valdera ha infatti destinato parte delle risorse assegnate all’ente, relative al finanziamento regionale “FSE+ 20212027- Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini e delle bambine in servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualitĂ per l’anno educativo 2024-2025”, all' abbattimento delle rette per la frequenza dei servizi educativi pubblici e privati accreditati ubicati sul territorio dell'Unione Valdera per gli utenti con attestazione Isee tra 35. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sostegno alle famiglie Valdera, l'Unione finanzia l'abbattimento delle rette nido

