Fiumicino rifiuti abbandonati su via del Faro | è polemica

Fiumicino, 17 luglio 2025 – Lo stato di degrado di via del Faro è ancora una volta sotto i riflettori e ha acceso il dibattito politico in città. Ma l’Amministrazione ha scelto di rispondere alle accuse puntando sui fatti e sul lavoro quotidiano per la cura dell’ambiente. Dopo le critiche arrivate dai consiglieri di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca e Giuseppe Miccoli, che hanno descritto la situazione come una “scena da film dell’orrore”, il Comune ha rivendicato con decisione il proprio impegno sul territorio. Al centro delle contestazioni l ’accumulo di rifiuti nei pressi della struttura della Vecchia Scogliera, su un’area di competenza regionale, già sottoposta a sequestro e recentemente bonificata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fiumicino - faro - rifiuti - abbandonati

Fiumicino, non chiude l’ufficio postale in via del Faro - Fiumciino, 16 maggio 2025- Poste Italiane Mercato Privati Area Territoriale Centro, Filiale di Roma Ovest comunica che a causa del prolungamento dei lavori in corso presso l’Ufficio Postale di Ostia, i lavori previsti presso l’Ufficio Postale di Fiumicino Paese, in via del Faro 50, sono momentaneamente sospesi.

Fiumicino, via del Faro (ancora) nel mirino degli incivili - Fiumicino, 30 aprile 2025 – Un percorso costellato di rifiuti abbandonati che sembrano, ormai da tempo, far parte del paesaggio: v ia del Faro è ancora preda dell’inciviltà, con discariche a cielo aperto che si vengono a formare in più punti lungo la carreggiata, frutto dell’irresponsabilità di chi non ha rispetto né per l’ambiente né per il decoro urbano.

Fiumicino, in dirittura d’arrivo il collegamento tra il lungomare e via del Faro - Fiumicino, 6 maggio 2025- Il percorso è tracciato, i lavori in via di conclusione: i l nuovo tratto ciclopedonale che collegherà il Lungomare della Salute a via del Faro sta per diventare realtà.

