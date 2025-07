Giallo a Barcellona Pozzo di Gotto | Raisa Kiseleva trovata morta indagato dj

Il corpo ritrovato nel torrente: indagato Michelangelo Corica, vicino di casa. Una morte misteriosa scuote Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Raisa Kiseleva, 75 anni, badante di origine russa, è stata trovata priva di vita lo scorso 12 luglio nel greto del torrente Longano, ai piedi di un muro d’argine in via del Mare. Il cadavere era già in avanzato stato di decomposizione, dettaglio che ha complicato fin da subito il lavoro degli inquirenti. Inizialmente si era ipotizzato un malore o un gesto volontario, ma col passare dei giorni sono emerse nuove piste. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e ha iscritto nel registro degli indagati un uomo di 60 anni, Michelangelo Corica, vicino di casa della donna e conosciuto in zona come deejay. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Giallo a Barcellona Pozzo di Gotto: Raisa Kiseleva trovata morta, indagato dj

