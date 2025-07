Tour de France Pogacar domina 12esima tappa e torna in maglia gialla

(Adnkronos) – Tadej Pogacar domina la 12esima tappa del Tour de France, con partenza da Auch e arrivo a Hautacam dopo 180 km, una frazione con 3850 metri di dislivello: 4 gran premi della montangna, uno di quarta categoria, uno di prima, uno di seconda e la salita finale di hors catĂ©gorie. Lo sloveno del . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: tour - france - pogacar - domina

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Ciclismo, Vingegaard tra Delfinato e Tour de France: "L'obiettivo sarĂ vincere" - Roma, 24 aprile 2025 - Come ogni primavera, lo scenario tra i principali due rivali del ciclismo attuale e in particolare dei Grandi Giri si divide nettamente in due: Tadej Pogacar impegnato nelle Classiche e quasi onnipresente e Jonas Vingegaard che invece si vede con il contagocce, tra scelta oculata delle gare da disputare e guai fisici sopraggiunti in esse a ridurre ulteriormente gli impegni.

Straordinario @Jonathan Milan! Domina la volata a Laval, conquista la prima tappa al Tour de France della sua carriera e si riprende la maglia verde da #Pogacar. L’ultimo italiano a vincere una tappa alla Grande Boucle è stato #Nibali nel 201 - facebook.com Vai su Facebook

Tour de France 2025 Remco Evenepoel domina la crono! Tadej Pogacar concede appena 16 e prende la Maglia Gialla. Vingegaard perde 130: Vai su X

Tour de France, 12a tappa: Pogacar domina l'Hautacam e crea il vuoto; Tour de France, Pogacar domina 12esima tappa e torna in maglia gialla; Classifica Tour de France 2025, dodicesima tappa: Pogacar domina l’Hautacam, Vingegaard sprofonda oltre i 3'.

Tour de France, Pogacar domina 12esima tappa e torna in maglia gialla - (Adnkronos) – Tadej Pogacar domina la 12esima tappa del Tour de France, con partenza da Auch e arrivo a Hautacam dopo 180 km, una frazione con 3850 metri di dislivello: 4 gran premi della montangna, u ... ilfattonisseno.it scrive

Pogacar impressionante a Hautacam, Vingegaard e la Visma ko sui Pirenei. Terzo Lipowitz, Evenepoel a più di 3 minuti - Prestazione epica di Tadej Pogacar che riprende la maglia gialla nella prima giornata sui Pirenei. Come scrive eurosport.it