Sabaudia ruba uno zaino da un’auto parcheggiata | denunciato

Sabaudia, 17 luglio 2025 – Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno deferito, in stato di libertĂ , un uomo di 36 anni del luogo, giĂ noto alle forze di polizia, per il reato di furto aggravato. Nello specifico, i Carabinieri, all’esito di preliminari accertamenti condotti, hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare l’indagato, permettendo ai militari dell’Arma di rinvenire nella sua disponibilitĂ uno zaino, che aveva poco prima asportato dall’auto della vittima, parcheggiata sulla pubblica via, previa forzatura dello sportello. Lo zaino contenente alcuni effetti personali è stato restituito al legittimo proprietario. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it