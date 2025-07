Andy Byron e Kristin Cabot chi è la coppia beccata al concerto dei Coldplay

“Spero di non aver fatto un casino“. Questo il commento inevitabile di Chris Martin, il frontman dei Coldplay alla vista dell’inquadratura della kiss cam al concerto di Boston che sembra aver rivelato qualcosa in più di una semplice coppia che si godeva il concerto abbracciata. E stando alle ipotesi più accreditate degli utenti di internet, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Andy Byron e Kristin Cabot, chi è la coppia “beccata” al concerto dei Coldplay

