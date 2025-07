Cybersecurity Confassociazioni | attacchi in aumento in Italia

Roma, 17 lug. (askanews) - "Il tema della transizione digitale, il tema dell'intelligenza artificiale, il tema della cybersecurity, sono strumenti che devono andare di pari passo. PiĂą si sviluppa un sistema data-driven, piĂą facciamo tutta la transizione della nostra documentazione al digitale, piĂą sviluppiamo l'intelligenza artificiale, soprattutto quella generativa, e piĂą siamo esposti in termini di cybersicurezza. Da questo punto di vista, l'Italia, pur rappresentando soltanto lo 0,6% della popolazione e il 2% del Pil mondiale, subisce il 10,1% degli attacchi gravi che vengono fatti a livello globale, paragonandosi in termini di quadro competitivo a Paesi molto piĂą grandi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cybersecurity, Confassociazioni: attacchi in aumento in Italia

In questa notizia si parla di: cybersecurity - attacchi - italia - confassociazioni

Cybersecurity: nel 2024 +40% di attacchi in Italia, ransomware e hacktivismo in crescita. Il report dell’agenzia nazionale svela i dati allarmanti - Nel 2024 il Csirt Italia ha gestito 1.979 eventi cyber, con una media mensile di circa 165 casi e un picco massimo di 283 a maggio.

Cybersecurity in Vaticano. L’idea di un responsabile dati e informazioni contro gli attacchi - La sicurezza digitale del Vaticano è sotto attacco: nell’ultimo anno gli incidenti informatici contro la Santa Sede sono aumentati del 150 per cento, e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, agenzia specializzata delle Nazioni Unite responsabile per i temi legati alle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, ha relegato lo Stato più piccolo al mondo in fondo al Global Cybersecurity Index, assegnandogli zero punti su venti per le misure tecniche adottate.

Cybersecurity, l’Italia sempre più vulnerabile: “357 attacchi in un anno, l’anello debole è l’uomo”. L’evento gratuito di Reti per imparare a difendersi - L’Italia è sempre più esposta alle minacce informatiche. I dati del Rapporto Clusit 2025 parlano chiaro: tra il 2020 e il 2024 c’è stato un attacco grave quasi ogni giorno e solo nell’ultimo anno il nostro Paese ha subito 357 incidenti informatici, quasi il 39% del totale degli ultimi 5 anni.

Cybersecurity, Confassociazioni: attacchi in aumento in Italia; Allarme di Confassociazioni digital, escalation di attacchi hacker; Allarme di Confassociazioni digital, escalation di attacchi hacker.

Cybersecurity, Confassociazioni: attacchi in aumento in Italia - (askanews) – “Il tema della transizione digitale, il tema dell’intelligenza artificiale, il tema della cybersecurity, sono strumenti che devono andare di pari passo. askanews.it scrive

Cybersecurity, Deiana (Confassociazioni): "Senza dati pmi italiane fuori da competizione" - “L’intelligenza artificiale generativa rappresenta un salto di paradigma che cambierà profondamente il nostro rapporto con le tecnologie: non dovremo più conoscer ... Lo riporta msn.com