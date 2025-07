L' Omar protagonista all' Expo di Osaka in Giappone

L’istituto tecnico Industriale Omar di Novara è orgoglioso di presentare il progetto Mad 63 AirGuardians, selezionato per rappresentare l’Italia all’Ieyl  2025, "International Exhibition for Young Inventors", in programma a Osaka (Giappone) dal 6 all’8 agosto 2025 nell’ambito dell’Expo 2025. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Tre studenti diciottenni dell’Omar all’Expo di Osaka con un progetto per salvare aria e acqua - Il loro “MAD 63 AirGuardians” selezionato per l’IEYI 2025 coniuga nanotecnologie, intelligenza artificiale e sostenibilità ambientale. Secondo lavocedinovara.com

Expo di Osaka al giro di boa. Per il Padiglione Italia 5.500 partecipanti - Giro di boa per l’Esposizione Universale di Osaka che, aperta lo scorso 13 aprile e in corso fino al prossimo 13 ottobre, ha registrato finora oltre 10 milioni di visitatori, come riferito dalla Japan ... Da ilsole24ore.com