La guardia di finanza torna a presidiare le acque del Lago d' Orta

Dal 1° luglio la guardia di finanza è presente con un'unitĂ navale sul Lago d'Orta. L'iniziativa, che rientra nell'ambito del piĂą ampio programma di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva nelle localitĂ a maggiore vocazione turistica, è finalizzata ad accrescere il livello di sicurezza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

