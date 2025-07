Il nuovo amore di Jessica Alba è Danny Ramirez l’attore dell'universo Marvel è più giovane di 11 anni

Nuovo amore per Jessica Alba. L’attrice 44enne, reduce dalla separazione da Cash Warren, è stata fotografata al fianco dell’attore Danny Ramirez, più giovane di 11 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: amore - jessica - alba - danny

Jessica Chastain, al ritorno sugli schermi con Dreams, parla di amore come “scelta attiva”, della figlia Giulietta e del perché resterà negli Stati Uniti, malgrado Trump - «C i sono stati tanti momenti della mia infanzia in cui mia madre aveva difficoltà a trovare qualcosa da farci mangiare.

Danny Ramirez, chi è il nuovo amore di Jessica Alba - Nuovo amore a Hollywood? A pochi mesi dal divorzio da Cash Warren, Jessica Alba avrebbe infatti iniziato una relazione con il collega Danny Ramirez.

Jessica Alba, il nuovo amore è Danny Ramirez, attore di 11 anni più giovane che ha recitato in Top Gun Maverick - L'attrice frequenta un collega, di cui da poco si conosce l'identità . Non è chiaro da quanto tempo stiano insieme, né come si siano conosciuti, certo è che per il momento preferiscono tenere un low profile, come hanno fatto a Wimbledon nei giorni scorsi

il 10 luglio arriverà su #Netflix la serie tv #TooMuch, creata da Lena Dunham per Netflix, racconta la storia di Jessica, una trentenne newyorkese che, dopo una delusione d'amore, decide di trasferirsi a Londra per ricominciare da zero.Inizialmente, il suo piano - facebook.com Vai su Facebook

Jessica Alba, il nuovo amore è Danny Ramirez, attore di 11 anni più giovane che ha recitato in Top Gun Maverick; Danny Ramirez, chi è il nuovo amore di Jessica Alba; Jessica Alba e Danny Ramirez, la nuova (inaspettata) coppia più 'caliente' di Hollywood.

Il nuovo amore di Jessica Alba è Danny Ramirez, l’attore dell’universo Marvel è più giovane di 11 anni - L’attrice 44enne, reduce dalla separazione da Cash Warren, è stata fotografata al fianco dell’attore Danny Ramirez ... Da fanpage.it

Jessica Alba, il nuovo amore è Danny Ramirez, attore di 11 anni più giovane che ha recitato in Top Gun Maverick - Non è chiaro da quanto tempo stiano insieme, né come si siano conosciuti, certo è che per il momento preferiscono tenere un low pr ... vanityfair.it scrive