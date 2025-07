WWE | aggiornamenti sullo status di Cardi B in vista di SummerSlam

Lo scorso aprile, la WWE aveva annunciato che Cardi B avrebbe condotto le due serate di SummerSlam al MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey), il 2 e 3 agosto. Poi, però, col passare delle settimane, non c'è stato più alcun accenno a lei durante le trasmissioni, come se tutto fosse stato dimenticato. Questo ha portato a pensare che l'accordo fosse saltato. Anche se il video dell'annuncio iniziale è ancora disponibile sul sito ufficiale, da settimane la compagnia non fa più alcun riferimento alla rapper. Una scelta strana, visto che di solito la federazione spinge al massimo le campagne di marketing quando si tratta di celebrità , soprattutto nel caso di una delle cantanti più popolari al mondo.

