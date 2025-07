Infrastrutture Cna Fita | Autotrasportatori sempre più a disagio

ROMA – La situazione delle infrastrutture viarie italiane, in particolare di gallerie, ponti e viadotti, si presenta sempre piĂą critica, dopo aver rappresentato un fiore all’occhiello nazionale. A denunciarlo è CNA Fita. Le opere infrastrutturali stanno invecchiando e l’aumento del parco veicolare aggrava i problemi, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione, l’efficienza del trasporto e lo sviluppo economico, considerato il ruolo nettamente predominante che il trasporto di merci su gomma riveste nel nostro Paese. GiĂ nel 2018 l’Unione delle province d’Italia (UpI) denunciava come, nelle regioni a statuto ordinario (che gestiscono circa 100mila chilometri di strade con 30mila tra ponti, viadotti e gallerie), esistessero 5. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Infrastrutture, Cna Fita: “Autotrasportatori sempre piĂą a disagio”

In questa notizia si parla di: infrastrutture - fita - autotrasportatori - disagio

DL Infrastrutture, Fita Cna: “Soddisfazione per ok a emendamento su tempi di carico e scarico” - ROMA – Fita Cna esprime soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento sui tempi di carico e scarico da parte delle Commissioni Trasporti e Ambiente della Camera.

Infrastrutture obsolete e autotrasportatori sempre più a disagio: sono a rischio sicurezza del traffico e sviluppo economico. A denunciarlo è CNA Fita Vai su X

Infrastrutture, CNA Fita: autotrasportatori sempre piĂą a disagio; Economia Finanza.

Infrastrutture, CNA Fita: autotrasportatori sempre più a disagio - "La situazione delle infrastrutture viarie italiane, in particolare di gallerie, ponti e viadotti, si presenta sempre più critica, dopo aver rappresentato un fiore all’occhiello nazional ... Da finanza.repubblica.it

Cantieri, da dicembre domande autotrasportatori per rimborsi - A partire da dicembre gli autotrasportatori potranno presentare le domande per ottenere i rimborsi forfettari a fronte dei disagi causati dall'imponente piano di ammodernamento in corso sulla rete ... ansa.it scrive