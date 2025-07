Dalla volpe alla marmotta quando la natura selvaggia arriva in città

Sondrio, 17 luglio 2025 – La volpe avvistata alcuni giorni fa aggirarsi - comprensibilmente disorientata - nella zona via Stelvio-cimitero a Sondrio non può più considerarsi un caso isolato. Nella mattinata di mercoledì, infatti, sempre nel capoluogo, nel giardino della scuola d’infanzia Il germoglio di via Gianoli è s puntata una simpatica marmotta. Della scoperta ha dato notizia con un post su Facebook l’associazione Patrimont Valtellina – Pro Patrimonio Montano, con tanto di video che mostra Vigili del Fuoco e agenti della Polizia provinciale impegnati a recuperare l’animale che di questi tempi è sì facile individuare – e sentire emettere l’inconfondibile fischio – ma se si cammina in montagna, dunque a quote ben più elevate rispetto all’altitudine del capoluogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalla volpe alla marmotta, quando la natura selvaggia arriva in cittÃ

In questa notizia si parla di: volpe - marmotta - natura - selvaggia

Dalla volpe alla marmotta, quando la natura selvaggia arriva in città ; La foto che ha vinto il Wildlife Photographer of the Year; L'urlo della marmotta e quello di ogni vittima.

Dalla volpe alla marmotta, quando la natura selvaggia arriva in città - Sondrio, 17 luglio 2025 – La volpe avvistata alcuni giorni fa aggirarsi - Da ilgiorno.it

Con l'urlo della marmotta un cinese vince il premio per il miglior ... - A vincere "Wildlife Photographer of the Year 2019" (ossia il premio per la migliore fotografia di natura selvaggia dell'anno) è stato il cinese Yongqing Bao, che ha immortalato una marmotta ... Scrive iltempo.it