Sims 4 nuove espansioni | anticipazioni dopo le ultime collaborazioni

Le recenti attivitĂ sui social media di due artisti di spicco hanno riacceso l’interesse verso un possibile nuovo contenuto dedicato alla musica in The Sims 4. La community, che da tempo desidera un’espansione a tema musicale, si interroga sulle reali intenzioni di Electronic Arts. In questo contesto, le dichiarazioni di T-Pain e KISS hanno alimentato speculazioni circa una prossima introduzione di funzionalitĂ legate alla musica nel videogioco. possibile nuova espansione musicale per The Sims 4. attivitĂ social e indizi che fanno sperare. Recentemente, T-Pain ha condiviso su X (ex Twitter) di essere stato trasformato in una vera fata dai team di The Sims, definendo questa esperienza “magica”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Sims 4 nuove espansioni: anticipazioni dopo le ultime collaborazioni

In questa notizia si parla di: sims - espansioni - anticipazioni - collaborazioni

The Sims 5, le anticipazioni/ Multiplayer, single e una valanga di ... - The Sims 5, tante anticipazioni nelle ultime ore in merito al nuovo capitolo dell'amato videogame a ... Come scrive ilsussidiario.net

The Sims 5: nuove anticipazioni su gameplay e personalizzazione | Wired ... - anticipazioni: noto per ora come Project Rene, avrà una parte multiplayer predominante, ... Si legge su wired.it