Ilva via libera all’Aia provvisoria | parere contrario di Regione Puglia e Comune di Taranto

L’ Ilva ha una nuova Autorizzazione integrata ambientale ma durerĂ poco, perchĂ© è provvisoria. Un provvedimento “ponte” in attesa che venga firmato l’ accordo di programma con gli enti locali. Necessario però, secondo il governo, per sterilizzare la possibilitĂ che il Tribunale di Milano emetta la sentenza sul ricorso per la violazione della normativa europea sulle emissioni industriali, stabilendo la chiusura dell’area a caldo. La Conferenza dei servizi aveva fretta e ha dato il via libera nonostante il parere contrario degli enti locali. L’Aia è infatti stata licenziata – ora verrĂ vidimata dal ministero dell’Ambiente – con il parere contrario di Regione Puglia, Provincia di Taranto e Comuni di Taranto e Statte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ilva, via libera all’Aia “provvisoria”: parere contrario di Regione Puglia e Comune di Taranto

