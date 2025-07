Moggi risponde a Facchetti JR | Vuole farsi pubblicità ma non può fare nemmeno l’attore Condannato da un tribunale ma…

Alcuni giorni fa, Gianfelice Facchetti (figlio dell'ex calciatore e dirigente interista, Giacinto) aveva usato parole sarcastiche quando aveva saputo che il reportage su Calciopoli del giornalista Fabio Ravezzani, era stato censurato: ""Si ringrazia sentitamente Amazon Prime per risparmiarci l'ennesima tarantella su ciò che conoscono a menadito anche i muri". A riguardo l'ex dirigente juventino, Luciano . L'articolo Moggi risponde a Facchetti JR: "Vuole farsi pubblicità, ma non può fare nemmeno l'attore. Condannato da un tribunale, ma." proviene da Webmagazine24.

