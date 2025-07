Lookman Juventus l’Inter fa sul serio e presenta la prima offerta all’Atalanta | la cifra stupisce tutti Così cambi anche il futuro di Nico Gonzalez

Lookman Juventus, l’Inter fa sul serio e presenta la prima offerta all’Atalanta: gli ultimi aggiornamenti. L’ Inter continua a monitorare attentamente la situazione di Ademola Lookman, attaccante dell’ Atalanta, per rinforzare il reparto offensivo. Dopo aver intensificato i contatti con il club bergamasco nelle ultime settimane, i nerazzurri hanno ufficialmente presentato un’offerta da 40 milioni di euro. Tuttavia, tra la proposta dell’Inter e le richieste dell’Atalanta esiste ancora una discrepanza significativa come riportato da Di Marzio. Lookman Juventus, ci sono aggiornamenti sul futuro del nigeriano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lookman Juventus, l’Inter fa sul serio e presenta la prima offerta all’Atalanta: la cifra stupisce tutti. Così cambi anche il futuro di Nico Gonzalez

In questa notizia si parla di: inter - atalanta - lookman - juventus

È morto Oliviero Garlini, l’ex bomber di Inter, Atalanta e Lazio aveva 68 anni: era malato da tempo - Lutto nel calcio italiano: si è spento a 68 anni Oliviero Garlini, ex centravanti che ha indossato le maglie di Inter, Atalanta, Lazio e Cesena.

Serie A, il Napoli vince e approfitta del passo falso dell’Inter per portarsi avanti. Colpaccio della Roma. Bene Juve, Milan e Fiorentina. Si ferma l’Atalanta - Il Napoli vince in casa contro il Torino per 2-0 e si porta in vetta alla classifica di Serie A. I partenopei approfittano della sconfitta dell'Inter in casa contro la Roma e si portano a +3 sui nerazzurri a 4 giornate dalla fine del Campionato.

Rissa tra tifosi di Atalanta e Inter a Bergamo, accoltellato a morte un 26enne - Un ragazzo di 26 anni è morto in una rissa scoppiata tra tifosi di Atalanta e Inter, poco dopo l`una di questa notte, in una via che porta allo.

Come finirà questa storia? https://bmbr.cc/wgcd9fx #Juventus #Inter #Atalanta #NicoGonzalez #Lookman #calciomercato #17luglio Vai su X

L’Inter ha individuato in Ademola #Lookman il nuovo rinforzo per l’attacco. Raggiunto subito l’accordo con il bomber nigeriano sulla base di un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione, ora deve trovare quello con l’Atalanta. L’offerta dei meneghini raggiung - facebook.com Vai su Facebook

Inter, accordo con Lookman. Juventus, con Sancho due nomi nuovi; Calciomercato, che intreccio tra Juve, Inter e Atalanta: Lookman cambia il futuro di Nico Gonzalez; Lookman-Inter e quella promessa dell'Atalanta: Ti cediamo a fine stagione.

Calciomercato: l’Inter ottiene il sì di Lookman e ora tratta con l’Atalanta - Il club di Marotta ha trovato l’accordo con il giocatore e ora tratta con i bergamaschi vista la differenza esistente ... Riporta repubblica.it

Calciomercato, le news di oggi in diretta: Inter accordo con Lookman, ora va convinta l'Atalanta. Allegri chiede al Milan il regalo Vlahovic - I nerazzurri provano l'affondo per l'attaccante della Dea, i rossoneri pensano alla punta in uscita dalla Juventus. Scrive corriere.it