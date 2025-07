Curva Sud il 21 luglio la festa per i 98 anni della Roma | appuntamento a Piazza Navona

La Roma si prepara a spegnere 98 candeline e, come ogni anno, i gruppi della Curva Sud hanno organizzato un momento di festa per celebrare il compleanno del club giallorosso. L’appuntamento è fissato per domenica 21 luglio alle ore 22:00 a Piazza Navona, una delle cornici piĂą belle e simboliche della Capitale. Nel comunicato diffuso sui canali dei gruppi organizzati, l’invito è rivolto a tutti i romanisti, con un appello alla partecipazione ma anche al rispetto del contesto. “ Tutti i Romanisti sono invitati il 21 luglio alle 22:00 a Piazza Navona per festeggiare insieme i 98 anni della nostra amata Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Curva Sud, il 21 luglio la festa per i 98 anni della Roma: appuntamento a Piazza Navona

