Andy Byron e l’abbraccio ‘proibito’ al c oncerto dei Coldplay | il ceo di Astronomer virale su TikTok

Roma, 17 luglio 2025 – Galeotto il concerto dei Coldplay, ieri al Gillette Stadium di Boston, per una coppia non proprio sconosciuta ma che sicuramente avrebbe voluto restare tale. Si tratterebbe di Andy Byron, ceo di Astronomer, immortalato insieme a Kristin Cabot,  responsabile del personale di Astronomer. I due sono stati ripresi dalla fan cam dell’evento mentre stavano attaccati luno all’altra, con le braccia intrecciate in atteggiamento di grande intimità e si lasciavano andare a romantiche effusioni. Grande l’imbarazzo della coppia quando la loro immagine è stata proiettata sul maxi schermo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Andy Byron e l’abbraccio ‘proibito’ al c oncerto dei Coldplay: il ceo di Astronomer virale su TikTok

uomo umiliato siamo contenti, grazie coldplay Vai su X

