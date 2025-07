Regionali Toscana 2025 non c’è ancora ok per Tomasi Vertice centrodestra a Roma

Non c’è ancora ufficialitĂ per Alessandro Tomasi, FdI, sindaco di Pistoia, candidato presidente di centrodestra per le elezioni regionali in Toscana. Così come non c’è ancora ufficialitĂ per Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana, candidato presidente di centrosinistra, reduce dal vertice Pd a Roma con Elly Schlein. Candidatura rispetto al quale il Movimento 5 Stelle, nell’ottica di un possibile campo largo con il Pd, chiede con Conte “forti segnali di rinnovamento” Mercoledì 16 luglio pomeriggio a palazzo Chigi il vertice dei leader di centrodestra Giorgia Meloni, FdI, Antonio Tajani, Forza Italia, Matteo Salvini, Lega, Maurizio Lupi, Noi Moderati, in vista del voto regionale in Veneto, Marche, Campania, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

