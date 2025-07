Mestre difende il figlio e muore | Vladimir Radu vittima di un pugno fatale

Una lite davanti alla discoteca si trasforma in tragedia. Una lite nata per futili motivi, forse una battuta di troppo, è costata la vita a Vladimir Radu, 39 anni, morto dopo due giorni di agonia per una grave emorragia cerebrale. Il tragico episodio è avvenuto nella notte del 21 giugno davanti alla discoteca Area City di Mestre, in un parcheggio della zona commerciale di via Don Tosatto. Tutto è cominciato con una discussione tra il figlio 14enne di Radu e un giovane di 24 anni, entrambi di origini moldave. Il diverbio, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe degenerato rapidamente. R adu è intervenuto per proteggere il figlio, ma nel confronto ha ricevuto un pugno in pieno volto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Mestre, difende il figlio e muore: Vladimir Radu vittima di un pugno fatale

In questa notizia si parla di: mestre - vladimir - radu - difende

È morto dopo due giorni di agonia, a causa di una emorragia cerebrale, Vladimir Radu, un 39enne di origini moldave, colpito con un pugno al volto, davanti alla discoteca Area City di Mestre, mentre difendeva il figlio 14enne finito in una lite. #ANSA Vai su X

Venezia, difende il figlio e prende un pugno in faccia: muore per emorragia un uomo di 39 anni; Venezia, padre difende figlio 14enne fuori da una discoteca: ucciso con un pugno in faccia; Difende il figlio in una lite fuori da una discoteca a Mestre: colpito da un pugno, muore dopo due giorni.

Difende il figlio e muore per un pugno. Tragedia fuori da una discoteca a Mestre - Vladimir Radu, 39enne moldavo residente a Noale, ha perso la vita dopo aver ricevuto un pugno in faccia mentre cercava di difendere il figlio adolescente ... Riporta msn.com

Difende il figlio in una lite fuori da una discoteca a Mestre: colpito da un pugno, muore dopo due giorni - Fuori dalla discoteca Area City di Mestre sarebbe scoppiata una lite tra un ragazzo adolescente e uno di 24 anni per futili motivi: il padre del più giovane ... Scrive fanpage.it