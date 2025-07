' Battesimo' ufficiale per la statua di Garibaldi dopo il restauro Attesa per la storica festa del 3 agosto

Si è svolto giovedì mattina a Cesenatico il 'battesimo' ufficiale del restauro della statua di Garibaldi, un intervento importante sul monumento di Piazza Pisacane che è da sempre uno dei simboli della città a cui i cesenaticensi sono affezionati. Erano presenti il sindaco Matteo Gozzoli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

