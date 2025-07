L'uomo, di origini nordafricane, è stato arrestato ieri sera mentre mangiava un kebab in via Panfilo Castaldi, ma l’orologio non è stato ritrovato Ancora episodi di microcriminalità a Milano. Questa volta l'episodio riguarda un orologio da 300mila euro strappato con violenza a un imprenditore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano "banlieue", rubato orologio Richard Mille da 300mila € a Nevzat Kaya, vicepresidente del Trabzonspor, arrestato ladro 28enne nordafricano - VIDEO