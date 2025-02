Ilgiorno.it - I nostri giovani chiedono diritti. Ascoltiamoli

Nappo*Per fabbricare la propria identità un adolescente ha la necessità di imbattersi nelle differenze in modo chiaro e tangibile oppure meno visibile e inconscio. C’è oggi infatti in molti ragazzi il timore di dare un carico di preoccupazione troppo grande ai genitori: ci sono madri e padri affettuosi ma anche iper protettivi. Spesso sento dire dagli studenti che la scuola è un luogo che provoca ansia, sofferenza e perfino crisi di panico. Sono considerazioni che mi colpiscono molto e credo che non si possa restare indifferenti. La società moderna non può desistere di fronte alla sofferenza della propria gioventù, significherebbe non guardare ad un futuro. Certo gli studenti sono cambiati, grazie ad una società sempre più tecnologica. Forse, però, la scuola non è al passo coi tempi. Non fermiamoci solo al fatto che ifanno un uso smodato degli smartphone o di internet.