Ilrestodelcarlino.it - Le squadre dell’Auser di Gatteo in Coppa Italia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alla fine del girone di andata le duedi biliardino del circolo Auser Giulio Cesare diMare, sono in testa alle due classifiche. Ambedue portano il nome di sempre ’I Gladiatori di Cesare’. Una è al primo posto nel campionato provinciale di serie B, mentre l’altra è in testa nel campionato provinciale di serie C con addirittura 15 punti di vantaggio sulla seconda. E, grazie ai grandi risultati del 2024, tutte e due lepartecipano alla2024-2025. La squadra della C, che sta letteralmente dominando il campionato, è composta da Maurizio Abbondanza presidente, Antonio Tamborrino, Marco Tosi, Marco Zanotti, Ivan Zanuccoli, Massimiliano Torri, Walter Berlati, Fabio Trianti, Eugenio Poletti, Gino Tricarico e Fabio Speranza. Coach è Maurizio Abbondanza, presidente di tutte e due le