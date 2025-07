I pensionati poveri non fanno notizia finché non fanno ricorso | la sentenza sull’integrazione al minimo degli assegni di invalidità

C’è voluta una sentenza della Corte costituzionale per ricordare che la previdenza non è una partita contabile, ma una garanzia di dignità. Con la decisione n. 94 del 2025, la Consulta ha riconosciuto il diritto all’integrazione al minimo anche per chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità (AOI) calcolato interamente col metodo contributivo. Non si tratta solo di una correzione tecnica, ma di un atto politico – nel senso più profondo del termine – che restituisce equità a migliaia di persone tagliate fuori dalla protezione sociale per un difetto di progettazione normativa. Fino a ieri, un lavoratore colpito da invalidità che avesse cominciato a versare contributi dopo il 1995 veniva penalizzato due volte: dalla malattia e da un sistema previdenziale che lo abbandonava sotto la soglia della povertà. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - I pensionati poveri non fanno notizia, finché non fanno ricorso: la sentenza sull’integrazione al minimo degli assegni di invalidità

In questa notizia si parla di: fanno - sentenza - integrazione - invalidità

