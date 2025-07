Trento paura in lavanderia | 70enne armato minaccia l’ex moglie parte colpo durante l’arresto

Attimi di terrore in via Romagnosi, il colpo ha sfiorato un finanziere. Attimi di terrore a Trento, in via Romagnosi, a pochi passi dal centro, quando un uomo di 70 anni è entrato armato nella lavanderia gestita dalla sua ex moglie e dalla figlia, minacciando le due donne e successivamente puntando il fucile contro una pattuglia della Guardia di Finanza. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Il dramma si è consumato in pochi minuti, intorno alle 9:30, in pieno orario di apertura del negozio. L’anziano, con il volto scoperto e un fucile da caccia carico tra le mani, ha fatto irruzione nella lavanderia “Lavalux”, situata proprio di fronte alla sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Trento, paura in lavanderia: 70enne armato minaccia l’ex moglie, parte colpo durante l’arresto

