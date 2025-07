Sinner le parole per Alcaraz dopo Wimbledon | Grazie Carlos queste le battaglie per cui viviamo

(Adnkronos) – All'indomani del suo trionfo a Wimbledon, dove ha sconfitto in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, Jannik Sinner dedica un post su Instagram proprio al suo avversario. Condividendo uno scatto in cui i due si abbracciano in campo, il tennista italiano ha scritto: "Un'altra grande lotta. Rispetto per te, amigo. Sono queste le battaglie . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

