Strade e piazze in mano a stranieri e baby gang chiederò l' intervento del ministro Piantedosi

La sicurezza di Capua al centro del dibattito pubblico. A lanciare l'allarme è il consigliere di opposizione nonché vicecoordinatore provinciale della Lega Fernando Brogna, che manifesta le sue preoccupazioni per la mancanza di sicurezza che si percepisce in città . Le costanti lamentele dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: strade - piazze - mano - stranieri

La Madonna di Fatima arriva in elicottero: strade e piazze chiuse per il corteo religioso - La Statua della Madonna di Fatima arriverà in elicottero a San Cipriano d' Aversa. Il responsabile del settore della polizia municipale ha adottato dei provvedimenti di modifica della circolazione stradale in vista della celebrazione del corteo religioso.

Torna maxi area pedonale: strade chiuse e dehor su piazze e viali - Tornano i week end con il centro storico chiuso al traffico e la maxi zona pedonale. "Con il prossimo fine settimana, per favorire l’occupazione degli spazi pubblici con dehors da parte degli esercizi di somministrazione e da parte delle attività artigianali del settore alimentare, torna nei.

Misano chiude il 2024 con un avanzo di oltre 5 milioni. "Li useremo per investimenti e lavori a strade e piazze" - È stato approvato dal consiglio comunale il rendiconto della gestione 2024 del Comune di Misano Adriatico, chiuso con un avanzo di esercizio di circa 5 milioni e 300mila euro, in linea con quello del 2023.

9 LUGLIO 2006: L’ITALIA È CAMPIONE DEL MONDO Un giorno che non potremo mai dimenticare. Un rigore dopo l’altro, le mani strette, le lacrime, gli abbracci in piazza con chi non avevi mai visto prima. Strade piene di bandiere, clacson, cori, occhi luc Vai su Facebook

No a violenza e intolleranza, dal Libertà la voce dei cittadini stranieri: in corteo per le strade del quartiere; Le elezioni contestate, le proteste di piazza, Orban: cosa succede in Georgia; Coppia gay pestata dal branco a Capodanno: Colpevoli di tenersi per mano.

Mappa dell esercito: ecco le otto strade in mano ai criminali - Dalla mappa delle vie e delle piazze in mano alla criminalità - Come scrive ilgiornale.it

La via in mano a bande di stranieri. Ecco come i ... - ilGiornale.it - Sudamericani, egiziani e romeni si contendono piazze e strade. Si legge su ilgiornale.it