Calciomercato Inter, le ultime sulle mosse dei nerazzurri per le possibili cessioni nella sessione estiva. Tutti i dettagli in merito. Il mercato dell’ Inter entra nella sua fase cruciale, e al centro della scena ci sono le cessioni nel reparto difensivo. Il club nerazzurro ha messo nel mirino Koni De Winter, centrale classe 2002 reduce da un’ottima stagione con il Genoa, ma per portarlo a Milano sarà fondamentale prima liberare spazio in rosa e a bilancio. Come riportato dal portale belga Nieuwsblad e rilanciato anche dalla stampa italiana, la priorità dell’Inter è cedere uno o più difensori prima di avviare la trattativa finale con i rossoblù. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, l’obiettivo è snellire la rosa in difesa: serve questo addio, i nomi