Caldo estremo nelle Marche e boom di notti tropicali | cosa dicono le ultime proiezioni

Ancona, 14 luglio 2025 — Notti tropicali, siccitĂ crescente, caldo estremo e qualitĂ dell’aria a rischio. Anche le Marche, come molte altre regioni italiane, si trovano nel pieno di una crisi climatica attuale. Lo scenario tracciato dal Centro studi cambiamenti Climatici di Ecogest ( Ccsc ) è netto e dice proprio questo, lasciando pochi margini di dubbio: la regione sta attraversando una fase di stress climatico che potrebbe avere conseguenze gravi sul piano ambientale, sanitario, agricolo e infrastrutturale. E il peggio, avvertono gli esperti, potrebbe ancora venire. Nell’ultimo rapporto del centro studi, Ancona ha registrato nel 2024 ben 101 notti tropicali — quelle in cui la temperatura notturna non scende sotto i 20 gradi — contro le 64 del 2008. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caldo estremo nelle Marche e boom di notti tropicali: cosa dicono le ultime proiezioni

