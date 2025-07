Abbonamenti negati agli ultras i legali di oltre 50 tifosi | L’Inter non ha fornito motivazioni nessuno di loro ha avuto un Daspo

Il muro contro muro era prevedibile. E così dopo che l’ Inter ha stilato la sua lista nera dei tifosi ritenuti “ non graditi ” respingendo la richiesta di rinnovo dell’abbonamento, domenica i legali Mirko Perlino e Mario Bobbio per conto di oltre 50 persone hanno scritto una lettera al club chiedendo le motivazioni specifiche per ognuno di questi 50 soggetti considerati “indesiderati”. Se queste non arriveranno e non saranno esaustive o “pretestuose”, viene spiegato, si passerĂ alle vie legali. La scelta della societĂ , come è noto, è legata all’ inchiesta Doppia curva che ha recentemente portato alle condanne di primo grado di buona parte dell’ex direttivo della curva Nord. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

