Cassazione Pasquale d’Ascola verso la presidenza | il vice di Cassano ottiene la maggioranza in Commissione al Csm

È Pasquale D’Ascola, attuale presidente aggiunto, il favorito per succedere a Margherita Cassano nel ruolo di primo presidente della Corte di Cassazione. La Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura, competente sugli incarichi direttivi, ha proposto il “vice” di Cassano con quattro voti contro i due di Stefano Mogini, segretario generale della Suprema Corte. A decidere sarà il plenum, l’organo al completo, nella seduta del prossimo 4 settembre alle 16:30, che sarà presieduta dal capo dello Stato Sergio Mattarella (presidente di diritto del Csm) come è prassi quando all’ordine del giorno c’è la nomina dei due vertici apicali della Cassazione, primo presidente e procuratore generale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cassazione, Pasquale d’Ascola verso la presidenza: il “vice” di Cassano ottiene la maggioranza in Commissione al Csm

In questa notizia si parla di: cassano - cassazione - pasquale - ascola

Margherita Cassano, lo show-anti governo della presidente della Cassazione - Margherita Cassano è la prima presidente della Corte di Cassazione. E ieri, intervenendo al convegno “Carcere, inclusione sociale, comunità: il sistema delle politiche regionali per la giustizia penale in Toscana”, si è lasciata andare a una serie di esternazioni che hanno irritato la Lega.

Csm, corsa a due per il vertice di Cassazione e consiglio spaccato; Margherita Cassano, prima presidente della Cassazione, va in pensione. Il Csm diviso sul successore; Nordio a caccia di toghe. Vede nemici immaginari in Cassazione e Csm.

Margherita Cassano, prima presidente della Cassazione, va in pensione ... - Pasquale D’Ascola, classe 1958, ha svolto i suoi primi anni di attività presso la pretura e il tribunale di Verona, per poi passare nel 2007 al Massimario della Cassazione e continuare la sua ... Lo riporta ilfoglio.it

Una donna guiderà la Cassazione, Csm indica Cassano - Una donna guiderà la Cassazione, Csm indica Cassano Unanimità in Commissione, voto finale il 1 marzo con Mattarella ROMA , 14 febbraio 2023, 20:31 ... Come scrive ansa.it