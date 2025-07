Andrew Garfield per Artificial di Luca Guadagnino

Andrew Garfield ha ufficialmente firmato per il prossimo film di Luca Guadagnino, Artificial, prodotto da Amazon MGM. Garfield affiancherà Yura Borisov, rivelazione di Anora e recente candidato all’Oscar, in questo film descritto come una “c ommedia drammatica ambientata nel mondo dell’intelligenza artificiale ”. Simon Rich (“ An American Pickle ”) ha scritto la sceneggiatura e sarà il produttore insieme a David Heyman e Jeffrey Clifford della Heyday Films e Jennifer Fox. Artificial riunisce Guadagnino e Amazon MGM Studios. Ha recentemente diretto After the Hunt, con Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri, che lo studio distribuirà nelle sale il 10 ottobre, e Challengers dello scorso anno, con Zendaya. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

