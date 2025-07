Benevento arriva il prolungamento del contratto per un canterano

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo un torneo che lo ha visto essere tenuto per molti mesi in poca considerazione da Auteri, quello che sta per iniziare potrebbe essere l'anno calcistico del rilancio per il giovane Francesco Pio Sena, terzino sinistro prodotto del vivaio giallorosso. Nell'ultima parte dello scorso torneo il tecnico di Floridia lo ha rivalutato esaltando il suo impegno e la sua serietĂ rimettendolo a piene mani nel progetto giallorosso. Oggi è arrivato anche il prolungamento del contratto per il classe 2004 con il precedente accordo che scadeva nel 2027. "Il Benevento Calcio – si legge nella nota – comunica che il tesserato Francesco Pio Sena, classe 2004, ha firmato un prolungamento di contratto economico che lo legherĂ al Club giallorosso fino al 30 giugno 2028?.

Prolungamento di contratto per il portiere Esposito

Benevento Calcio, prolungato il contratto del minorese Manuel Esposito fino al 2028 - Il Benevento Calcio ha ufficializzato il prolungamento del contratto economico con il portiere Manuel Esposito, classe 2005, che resterà legato al club giallorosso fino al 30 giugno 2028. Lo riporta ilvescovado.it

Benevento, rinnovo fino al 2028 per il portiere Manuel Esposito - Il Benevento Calcio comunica che il portiere Manuel Esposito, classe 2005, ha firmato un prolungamento di contratto economico che lo legherà al Club sannita fino al 30 ... Riporta tuttoc.com