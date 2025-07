Progetto ' Sport Illumina' 320mila euro per realizzare spazi modulari e inclusivi

Ferrara rientra fra le 85 Amministrazioni comunali beneficiarie dei contributi dell'Avviso per la realizzazione di campi da gioco in aree pubbliche di libero accesso, nell'ambito del progetto 'Sport Illumina'. Obiettivo realizzare spazi 'Illumina' modulari, inclusivi, riconoscibili e funzionali. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Comune Crotone si candida a Sport illumina, finanziato per 200mila euro - Sport e Salute sceglie il Comune di Crotone tra i progetti pilota per realizzare spazi inclusivi attraverso dei playground. Da cn24tv.it

Latina tra i vincitori del bando “Sport Illumina”: in arrivo un nuovo playground pubblico - 000 euro, il Comune realizzerà uno spazio sportivo e di aggregazione aperto a tutti. Scrive latinaoggi.eu