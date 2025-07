Minacce mafiose a Roberto Saviano e Rosaria Capacchione confermate le condanne in Appello al boss Bidognetti e all’avvocato Santonastaso

Le minacce erano state rivolte al giornalista-scrittore e alla giornalista nel 2008, durante il processo di appello Spartacus a Napoli nei confronti del clan dei Casalesi. Il commento di Roberto Saviano: «Mi hanno rubato la vita».

