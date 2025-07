Ucraina Trump | Scontento di Putin accordo in 50 giorni o sanzioni severe

(Adnkronos) – Trump pronto ad adottare tariffe che "colpiranno" l'economia russa se Mosca non accetterĂ di arrivare ad un accordo per mettere fine alla guerra in Ucraina. "Avremo delle tariffe molto severe se non abbiamo un accordo tra Ucraina e Russia in 50 giorni, del 100%, chiamiamole tariffe secondarie", ha detto il presidente Usa, parlando .

