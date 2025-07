Bozza piano ex Ilva obiettivo 8 milioni di tonnellate

"Al fine di garantire la continuità operativa di tutti i siti produttivi del Gruppo Acciaierie d'Italia, tutelare i livelli occupazionali e rispondere alle esigenze del mercato nazionale ed europeo, è necessario garantire una produzione fino a 8 milioni di tonnellate annue di acciaio ". È quanto si legge nella bozza del Piano di Decarbonizzazione inviato dal governo ai sindacati poco prima dell'incontro convocato al Mimit. Il piano prevede la costruzione di tre forni elettrici presso il sito di Taranto, per una capacità produttiva complessiva di 6 milioni di tonnellate annue, e un forno elettrico presso lo stabilimento di Genova, con una capacità di circa 2 milioni di tonnellate annue. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bozza piano ex Ilva, obiettivo 8 milioni di tonnellate

In questa notizia si parla di: piano - bozza - milioni - tonnellate

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Sanità : Regioni chiedono revisione bozza Piano pandemico, verso riunione tecnica - La lettera della Commissione Salute, 'documento discorsivo, catena di comando non chiara, più dettagli su uso fondi per assunzioni' Milano, 23 apr.

G7, Trump blocca la bozza su Israele-Iran. Aperture per il piano di Meloni su Gaza - Al G7 in Canada si discute la crisi Iran-Israele. Meloni propone un’iniziativa per la tregua a Gaza. Trump frena su una dichiarazione comune e spiazza i leader, evocando Putin e la Cina nel G7

Piano ex Ilva, la bozza: obiettivo 8 milioni di tonnellate all’anno; Bozza piano ex Ilva, obiettivo 8 milioni di tonnellate; Ex Ilva, bozza piano: obiettivo 8 milioni di tonnellate. Domani atteso l’ok alla nave rigassificatrice.

Bozza piano ex Ilva, obiettivo 8 milioni di tonnellate - "Al fine di garantire la continuità operativa di tutti i siti produttivi del Gruppo Acciaierie d'Italia, tutelare i livelli occupazionali e rispondere alle esigenze del mercato nazionale ed europeo, è ... Lo riporta ansa.it

Il nuovo piano industriale ed altri 150 milioni. I sindacati: non ... - I sindacati: non condividiamo nè metodo nè sostanza L'obiettivo è portare la produzione a 6 milioni di tonnellate entro due anni ... Riporta rainews.it