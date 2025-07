Regionali in Toscana | Giani al Nazareno da Elly Schlein Incontro dura da oltre 3 ore

Problemi seri? Nodi che non si sciolgono? Lungo incontro tra Elly Schlein ed Eugenio Giani al Nazareno. Il faccia a faccia tra la segretaria Pd e il presidente della Regione Toscana è ancora in corso, nel pomeriggio di oggi 14 luglio 2025. dopo circa tre ore L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Regionali in Toscana: Giani al Nazareno da Elly Schlein. Incontro dura da oltre 3 ore

In questa notizia si parla di: toscana - nazareno - elly - schlein

Il presidente della Toscana si è offerto e apre a sinistra, ma è uno strappo che non è piaciuto al Nazareno. E dal M5s filtra molto scetticismo Vai su Facebook

Decine di sindaci dem in pressing per la ricandidatura di Giani Schlein spiazzata: vuole l'accordo con M5s e Avs, contrari al bis . ( Elly affetta da dipendenza) Vai su X

Regionali in Toscana: Giani al Nazareno da Elly Schlein. Incontro dura da oltre 3 ore; Pd, la sfida di Giani e De Luca a Schlein: battaglia finale sui candidati in Toscana e Campania; La battaglia del governatore Pd. Sorpresa Giani: stop al ribaltone: Non lo hanno visto arrivare.

Pd, la sfida di Giani e De Luca a Schlein: battaglia finale sui candidati in Toscana e Campania - Oggi la segretaria dem incontra il governatore che avrebbe voluto sostituire al secondo mandato. Come scrive msn.com

Toscana, Schlein a colloquio co Giani da tre ore nella sede Pd - (askanews) – È in corso da circa tre ore il colloquio tra la segretaria del partito democratico Elly Schlein ed il presidente della regione Toscana Eugenio Giani. Segnala askanews.it