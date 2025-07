Trump bullizza l’Europa Con dazi Usa al 30% le conseguenze saranno simili alla crisi del metanolo L’allarme di Marco Caprai

Secondo l'analisi dell'imprenditore umbro si perderebbero aziende, posti di lavoro e circa il 20-30% di vigneti. Per l'Europa significherebbe stanziare soldi per stoccaggi, estirpazione e promozione. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

In questa notizia si parla di: europa - trump - bullizza - dazi

Canada, vince il liberale Mark Carney e avverte Trump: “Il nostro vecchio rapporto con gli Usa è finito”. E guarda all’Europa - “ Questo è il Canada, e noi decidiamo cosa succede qui ”. È l’una e trenta di notte nella capitale federale quando Mark Carney, ex banchiere centrale ed economista di lungo corso, scandisce dal palco della vittoria la nuova rotta del Paese.

Macron rilancia l’Europa: pace in Ucraina, ultimatum a Putin e sfida a Trump - Parigi. Da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, si è affermato come il leader europeo sul dossier ucraino.

L’Europa è di fronte a una scelta: dire “no” a Trump per difendere Kyiv, o abbandonare gli ucraini - Bruxelles. Un piano preparato dagli Stati Uniti con la Russia da un lato, un piano molto diverso preparato dall’ Ucraina e dagli europei d.

Ho bullizzato Matteo per quattro anni. Ieri ho scoperto che si è tolto la vita. Mi chiamo Marco. Sono padre di due figli che guardano il mondo con paura. La stessa paura con cui lo guardavo io a 14 anni, prima di scoprire che ferire gli altri mi faceva sentire vivo. Vai su Facebook

Dazi, Trump: “Derubati per decenni da amici e nemici”. Ue: “Più cooperazione con la Cina”; Caprai, con dazi Usa per vino rischio rivoluzione come metanolo; I dazi e il bullismo di Trump: le trappole nascoste dietro l'offerta Usa all'Europa.

Dazi Usa al 30% dal 1° agosto per Ue, Trump: "Noi derubati per decenni da amici e nemici" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi Usa al 30% dal 1° agosto per Ue, Trump: 'Noi derubati per decenni da amici e nemici' ... Come scrive tg24.sky.it

Dazi di Trump al 30%? L’impatto su Europa e Italia - L’UE si interroga sulle tattiche negoziali da adottare nel rush finale verso il 1° agosto. Si legge su ispionline.it