Una Consob sempre più in Ansa da prestazione. Nel senso che la nuova divisione Comunicazione dell’organo di vigilanza del mercato finanziario italiano è praticamente “occupata” da profili con un passato nell’agenzia di stampa di via della Dataria. La struttura è stata fortemente voluta da Manlio Pisu, che da capo Media Relations ne ha assunto la guida a ottobre 2024. Per chiamata diretta, cioè senza selezione pubblica, il nuovo capo ufficio stampa sarà Michele Baccinelli, che lascia così Cassa depositi e prestiti, dove era stato piazzato a novembre 2022 dopo aver prestato servizio, sempre come capo ufficio stampa, al ministero dell’Economia sotto tre ministri, da aprile 2019 a novembre 2022: Giovanni Tria (governo Conte I), Roberto Gualtieri (Conte II) e Daniele Franco (Draghi). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Una Consob sempre più targata Ansa: i nuovi nomi della comunicazione