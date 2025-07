Tra i Fratelli d’Italia si parla di un «importante incarico in vista per Francesco Lollobrigida, una vera e propria promozione». Una nomina, si sussurra, che lo porterebbe addirittura in Europa lasciando la carica di ministro dell’Agricoltura. Poltrona che, sempre secondo i rumors romani, «andrebbe a finire nelle mani di Ettore Prandini », il capo della Coldiretti e figlio dell’indimenticato ministro dei Lavori Pubblici Giovanni Prandini. Ettore Prandini (Imagoeconomica). E alla guida della confederazione dei coltivatori diretti chi ci andrebbe? Non ditelo a Sigfrido Ranucci e alla redazione di Report, ma il posto verrebbe assegnato a Dominga Cotarella, figlia dell’enologo Riccardo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Lollobrigida è pronto per Bruxelles? Le pillole del giorno