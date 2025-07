Mancano poco più di due mesi alla 20° edizione di Ballando con le Stelle. Gran fermento al quartier generale di Milly Carlucci la Foro Italico in Roma per le trattative con i vip. Anzi, super vip visto che molti sono davvero nomi conosciuti da tutti e non vip solo per i parenti o qualche cerchia ristretta di fan. Partiamo dal nome più discusso ormai da anni, ovvero Barbara d’Urso che è in trattativa per sbarcare da concorrente nello show del sabato sera di Rai1, al via il 27 settembre. Niente da fare per Francesca Pascale anche come ballerina per una notte, salvo sorprese o ripensamenti della diretta interessata. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI