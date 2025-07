Roberto Ciufoli e il tumore al rene | Si nascondeva dietro un calcolo Avevo trascurato i sintomi

Roma, 14 luglio 2025 – Roberto Ciufoli, attore e comico amatissimo dal grande pubblico, ha rivelato pubblicamente di aver affrontato un tumore al rene. Lo ha fatto con il suo tono diretto ma anche con emozione, sottolineando l’importanza della prevenzione e dei controlli medici. Ciufoli, in questi giorni in tv insieme a Pino Insegno con Facci ridere su Rai2, ha rivelato di avere scoperto per caso la malattia e che ora, dopo avere seguito un percorso chirurgico, si sente bene. Chi è Roberto Ciufoli. Classe 1960, romano, Ciufoli è noto soprattutto per essere stato uno dei fondatori del gruppo comico "Premiata Ditta", con cui ha calcato i palcoscenici italiani dagli anni ’80 in poi, diventando popolare con programmi televisivi di grande successo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

