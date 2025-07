Ufficiale Zaniolo multato di 15.000 euro per l’aggressione nel post Fiorentina-Roma Primavera

Nicolò Zaniolo è stato ufficialmente sanzionato con un'ammenda di 15.000 euro per i fatti avvenuti il 25 maggio 2025 al termine della gara tra Fiorentina e Roma Primavera, disputata al Viola Park e valida per la semifinale playoff del campionato Primavera 1. Come riportato nel comunicato della FIGC, l'ex calciatore viola avrebbe fatto irruzione negli spogliatoi della Roma a fine gara, colpendo con uno schiaffo al collo Mattia Almaviva e successivamente spintonando Marco Litti, provocando a entrambi danni fisici con prognosi di dieci giorni, come da referti medici allegati. Accordo tra le parti, il caso si chiude con l'ammenda.

