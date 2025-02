Lapresse.it - Sanremo 2025, è partita la seconda serata. Si comincia con le Nuove Proposte

E’ inziato al Teatro Ariston per ladel 75° Festival di. Accanto a Carlo Conti stasera ci sono Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Sul palco 15 dei 29 Big in gara prima dei quali, però, si esibiranno le: Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre e la coppia Vale LP e Lil Jolie che si sfideranno in due semifinali. Attesa per i gli ospiti: Damiano David che omaggerò Lucio Dalla e Carolina Kostner.Conti: “Pubblico ha apprezzato prima, pedaliamo con sorriso”“Sempre tranquillo, sempre con i piedi per terra. Pedaliamo con il sorriso. È andato tuto molto bene. Il pubblico ha apprezzato questa nostra prima”. Lo ha detto il direttore artistico del Festival di, Carlo Conti, in diretta al Tg1. Stasera ci saranno “Damiano con una bellissima sorpresa, un omaggio a Lucio Dalla, e poi il suo grande successo internazionale”, ha concluso Conti.