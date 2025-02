Terzotemponapoli.com - Verso Napoli-Udinese, senza farsi distrarre

Leggi su Terzotemponapoli.com

, meno due: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “La squadra è stata infatti indebolita sul più bello e poco importa di chi siano stati gli errori, i diktat e le omissioni, al tirar delle somme. Per questo a Castel Volturno la parola d’ordine è voltare subito pagina. Trasformando in una motivazione in più il mancato arrivo dei rinforzi, che sarebbero stati ovviamente quanto mai preziosi per contrastare lo strapotere dell’Inter nel braccio di ferro per lo scudetto”.Domenica sera, al Maradona di. “Non si vive tuttavia di rimpianti e ora tocca agli azzurri dare il buon esempio ai loro tifosi”. I quali domenica sera (ore 20.45) al Maradona contro l’saranno più di 50mila. E si aspettano dalla capolista una prova d’orgoglio e attaccamento alla maglia, per non smettere di sognare fino alla fine”.