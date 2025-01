Laprimapagina.it - Germania, il “Brandmauer” della CDU vacilla: possibile svolta con l’AfD?

Leggi su Laprimapagina.it

Insi fa sempre più acceso il dibattito politico sulla cosiddetta “”, il muro di separazione che la CDU ha finora mantenuto nei confronti del. Una barriera che, a livello locale, inizia a mostrare segni di cedimento, come dimostrano recenti sviluppi in Turingia e Sassonia-Anhalt.La storica posizione del centrodestra tedesco, che ha sempre escluso qualsiasi forma di collaborazione con, potrebbe presto essere messa in discussione da un’evoluzione dello scenario politico. Con il progressivo rafforzamento elettorale del, soprattutto nelle regioni orientali, alcuni esponentiCDU cominciano a chiedersi se abbia ancora senso mantenere un isolamento rigido. La questione ha suscitato accesi dibattiti interni, con alcuni leader locali che non escludono ipotesi di collaborazione su temi specifici.